Наркоман изнасиловал 17-летнюю россиянку в заброшенном здании

В Самаре 30-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку в заброшенном здании, его уже задержали. Об этом Lenta.ru сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, житель соседнего региона, проходящий в самарской клинике лечение от наркозависимости, встретил девушку 29 июля, когда она проходила мимо заброшенного здания. Он угрозами заставил ее войти внутрь, где изнасиловал.

После того насильник попытался уничтожить улики. Он поджег здание. Жертве наркомана удалось убежать и сообщить о преступлении родителям и полицейским. Описать насильника она не смогла, так как он прикрыл лицо майкой. Правоохранители выяснили его личность благодаря камерам видеонаблюдения.

Подозреваемого нашли в клинике. Он признал свою вину. Ему уже предъявили обвинения. Правоохранители также проверяют его на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Брянске подросток забил насмерть сковородкой беременную сверстницу. Выяснилось, что девочка забеременела после того, как он ее изнасиловал.