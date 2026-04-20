Нарколабораторию вскрыли в Подмосковье

МВД: полицейские из Чувашии пресекли работу нарколаборатории в Подмосковье

Полиция Чувашии выявила лабораторию по производству наркотиков в Московской области после задержания курьера. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В феврале правоохранители в Новочебоксарске задержали 33-летнюю жительницу Санкт-Петербурга. В ее автомобиле нашли шесть килограммов мефедрона и около трех килограммов марихуаны.

Силовики установили, что вещества произвели в Павлово-Посадском городском округе Московской области. В ходе служебной командировки сыщики ликвидировали нарколабораторию.

На месте задержали 36-летнего уроженца Саратовской области, который совмещал обязанности производителя и оптового поставщика. В его частном доме полицейские изъяли лабораторное стекло, электромешалки, 30 канистр с прекурсорами и более 200 граммов уже готового «товара». В тайниках на территории Подмосковья также нашли 15 килограммов мефедрона.

Ранее ФСБ в Тамбовской области задержала пять человек за производство мефедрона.