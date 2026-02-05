Напавшую на сверстницу в Кодинске школьницу отправили под домашний арест

Школьницу из Кодинска, напавшую на сверстницу, суд отправил под домашний арест, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

«Кежемским районным судом Красноярского края избрана мера пресечения в отношении школьницы, ранившей сверстницу и напавшей на преподавателя в школе города Кодинск», — отметили в судебной инстанции.

Ей предъявили обвинение по двум статьям. Суд назначил обвиняемой домашний арест на месяц и 29 дней, до 3 апреля 2026 года.

ЧП произошло 3 февраля. Она пыталась напасть на учителя, но ей помешали одноклассники. Затем она ранила сверстницу.

Школа, где девочка ранила ножом сверстницу, возобновила работу. Вахтершу уволили. Районное управление образования проводит проверку пропускного режима, осуществляется профилактическая работа.