Напавшими на жену предпринимателя Шевырева в Казани оказались ее муж и свекор

МВД РФ: задержаны пять подозреваемых в нападении на женщину в Казани

Полиция задержала пятерых подозреваемых в нападении на женщину с ножом в Казани. Исполнитель пытался скрыться в Таджикистане. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками полиции задержаны предполагаемые организаторы нападения. Это двое родственников потерпевшей, а также начальник службы безопасности одной из коммерческих организаций. Кроме того, задержаны двое пособников», — написала Волк.

Следствие установило, что предполагаемый исполнитель — 30 летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Благодаря совместной работе полиции России и Таджикистана фигуранта задержали, решается вопрос о его экстрадиции в Россию. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

По данным местных СМИ, подозреваемыми в покушении оказались муж и свекор потерпевшей — Иван и Станислав Шевыревы. На женщину напали на улице Восстания. Мужчина несколько раз ударил ее ножом и сбежал. Пострадавшую госпитализировали.