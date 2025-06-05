Напавший на женщину с ребенком экс-депутат Кировской области избежал ареста

Кировский суд не стал арестовывать напавшего на женщину с ребенком экс-депутата

Ленинский районный суд Кирова оставил на свободе подозреваемого в хулиганстве бывшего заместителя председателя областного Заксобрания Владислава Гукасова. В качестве меры пресечения суд назначил экс-парламентарию запрет определенных действий на два месяца. Об этом сообщил корреспондент 360.ru из зала суда.

Под уголовное дело Гукасов подпал после нападения на женщину с ребенком. Конфликт возник на дороге, где бывший депутат посчитал, что Opel под управлением пострадавшей подрезал его Mercedes.

Он дождался пока машина обидчицы остановится, подошел к чужой иномарке, несколько раз ударил по капоту, а потом напал на женщину на глазах у нее маленькой дочери, не стесняясь в выражениях.

Пострадавшая обратилась в больницу, где врачи, кроме ушибов, диагностировали у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.