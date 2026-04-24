Напавший на врачей в Махачкале признался в употреблении наркотиков

Мужчина, которого задержали после нападения с ножом на двух врачей в больнице Махачкалы, признался в употреблении наркотиков. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в телеграм-канале «Криминальная хроника» .

Во время допроса 32-летнего жителя села Аксай Хасавюртовского района спросили, находился ли он в адекватном состоянии в момент нападения.

«В нетрезвом состоянии находился. <…> Принимал мефедрон», — сказал он.

Также следователи спросили, как давно и как часто он употребляет наркотики. Мужчина заявил, что делает это систематически.

«Употребляю мефедрон месяц, два или три примерно», — сказал задержанный.

Гариева уточнила, что официальные результаты экспертизы представят позднее. Однако опубликованное в сообщении видео допроса руководитель пресс-службы назвала весьма очевидным.