Напавший на ребенка в Шереметьеве получил поддельную справку от психиатра

Владимиру Витикову, бросившему ребенка на пол в аэропорту Шереметьево, выдали поддельную справку о том, что он якобы не состоит на учете у нарколога и психиатра в Белоруссии. Об этом сообщил 360.ru адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.

«Он состоял на учете в Белоруссии в психиатрическом учреждении. Витиков уговорил врача, и врач совершил, на мой взгляд, преступление, выдав ему справку об отсутствии болезни», — сказал он.

Документ Витиков затем предоставил работодателю в России, чтобы получить возможность выехать в Каир для работы. Как отметил Шарифов, мужчина подтвердил этот факт в суде.

Также потерпевшая сторона подала гражданский иск о компенсации морального вреда. Сам Витиков частично согласился с требованиями, допустив возможность компенсации в будущем. Размер заявленной суммы пока не раскрывается.