Напавших на жену экс-главы петербургского РАНХиГС объявили в розыск

СК возбудил дело после нападения на жену экс-главы филиала РАНХиГС в Комарове

В петербургском поселке Комарово неизвестные напали с ножом на женщину. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СК.

«Предварительно установлено, что неизвестные лица напали на женщину с ножом в поселке Комарово в частном доме», — заявили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство группой лиц, сопряженное с разбоем». Личность и состояние пострадавшей следователи не раскрыли.

Незнакомцы в масках утром 5 июня напали на жену бывшего начальника Северо-Западного таможенного управления, экс-директора Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимира Шамахова, выяснила «Фонтанка».

Женщина получила две ножевые раны бедра и царапину шеи, преступники сбежали. Пострадавшую госпитализировали и провели операцию. Ее состояние стабилизировалось.

Другое нападение с ножом произошло в Уфе. Пьяного пассажира автобуса отругали за мат, и он набросился на сделавшего замечание мужчину.