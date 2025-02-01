Напавшего на женщину в подъезде дома во Владивостоке насильника арестовали

Жителя Владивостока, задержанного за жестокое нападение на женщину в подъезде дома по улице Аллилуева, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Уголовное дело завели по статьи «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей». Если вину мужчины докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего Александра Кузьменко, который уже был неоднократно судим. Его нападение на женщину в подъезде жилого дома попало на камеру видеонаблюдения.

Насильник 30 минут избивал 42-летнюю пострадавшую и издевался над ней. После случившегося потерпевшую нашли в бессознательном состоянии жильцы дома. По словам матери женщины, она получила тяжелые травмы и находится в больнице.