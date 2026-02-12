Напавшего на техникум в Анапе арестовали на два месяца

Анапский городской суд взял 17-летнего напавшего на индустриальный техникум под стражу до 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство и хищении оружия. До этого суд арестовал пособника студента, которого считают виновным в покушении и подстрекательстве.

Поскольку обоим фигурантам дела нет 18 лет, дело рассматривали в закрытом режиме.

Нападение произошло накануне. Охранник техникума не пустил вооруженного подростка в здание и вызвал правоохранительные органы, но сам получил смертельные ранения. Еще два человека пострадали.

Директор техникума назвала погибшего настоящим мужчиной и предложила его семье помощь с похоронами.