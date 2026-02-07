Напавшего на сотрудника ПВЗ с канцелярским ножом нижегородца задержали

Нижегородская полиция поймала мужчину, который с ножом набросился на сотрудницу маркетплейса на Рождественской улице. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По словам работницы ПВЗ, мужчина ворвался в помещение в поисках некой Натальи. Когда ему сказали, что женщины с таким именем нет, горожанин возмутился, набросился с канцелярским ножом на сотрудницу маркетплейса и стал хватать ее за руки.

«Потерпевшая смогла оказать сопротивление, в результате чего налетчик ретировался», — отметили в пресс-службе.

Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался 39-летний местный житель.

Ранее мужчина напал с ножом на воспитателей детского сада в Оренбургской области. Житель Бугуруслан проник на территорию и взломал дверь учреждения. Сотрудницам удалось запереть нападавшего в подвале и вызвать полицию. Суд отправил 25-летнего задержанного под стражу.