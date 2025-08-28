Напавшего на полицейских в Москве арестовали

Преображенский суд арестовал напавшего на полицейских в Москве мужчину. Он пробудет в СИЗО до 27 октября, сообщил РЕН ТВ.

По данным журналистов, злоумышленник родом из Саратова. Он входил в террористическую группировку ИГ*. Боевик получил срок за подготовку терактов в России и недавно вышел из колонии.

В среду, 27 августа, подозреваемый кинул две бутылки с зажигательной смесью в автомобили ГБУ «Жилищник» и МВД возле заправки на Щелковском шоссе. Потом он напал с ножом на полицейских, прибывших на вызов.

Мужчину обезвредили и задержали на месте нападения. Следственный комите т возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.