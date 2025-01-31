Напавшего на курьера с продуктами мужчину задержали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сотрудники правоохранительных органов поймали мужчину, который пытался ограбить 21-летнего доставщика продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Нижегородской области.

Подозреваемый напал на курьера в одном из дворов по улице Бориса Панина. Он пытался похитить товары из термоконтейнера потерпевшего. Между мужчинами завязалась потасовка, в результате которой продукты на сумму 1557 рублей испортились.

Нападавший скрылся с места преступления, но полицейским удалось оперативно его задержать. Правоохранители завели уголовное дело за грабеж и приготовление к преступлению. Подозреваемого поместили под арест.

Ранее сотрудники полиции в Лобне поймали похитителя чемодана в аэропорту Шереметьево. Злоумышленник украл багаж с вещами известных брендов на общую сумму 763 тысячи рублей.