«Напали подло со спины». Меликов раскрыл детали перестрелки в Махачкале

Глава Дагестана Меликов: на сотрудников ДПС в Махачкале напали со спины

Бандиты совершили подлое преступление, напав на наряд ДПС в Махачкале со спины. Об этом в Telegram-канале заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

«На выполнявших повседневные обязанности сотрудников подло, со спины, напали бандиты», — написал он.

Меликов отметил, что, после того как преступники завладели стрелковым оружием, они угнали служебный автомобиль. Правоохранители остановили и нейтрализовали при попытке скрыться.

Глава Дагестана добавил, что бандиты выбрали для своего плана оживленное место, поэтому среди пострадавших есть гражданские. Он также выразил соболезнования семьям двух погибших при перестрелке полицейских, пообещав оказать им всю необходимую помощь.

По данным МВД по Дагестану, еще трое мирных жителей, в том числе женщина и 17-летняя девушка, попали с ранениями в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.