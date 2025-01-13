Мужчина с ножом напал на человека в аэропорту Красноярска

В международном аэропорту Красноярск мужчина несколько раз ранил ножом другого человека. Очевидцы схватили его и передали полиции. Потерпевшему потребовалась госпитализация, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Нападение произошло на первом этаже аэровокзального комплекса. По данным полиции, 40-летний злоумышленник несколько раз ударил ножом 39-летнего пострадавшего. Затем он выбросил нож и сдался. Двое свидетелей и полицейские задержали его.
Первую помощь раненому оказали работники медслужбы аэропорта, затем его доставили в одну из горбольниц. Причины конфликта установит следственно-оперативная группа.
Другое нападение произошло в Ленинградской области. Мужчина обнаружил в квартире своей матери мужчину и женщину. Незнакомец избил его и откусил ухо.
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