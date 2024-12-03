Наказание для коррупционеров предложили ужесточить в России

ФПБК предложил сажать коррупционеров на 25 лет за взятку от миллиарда рублей

Фонд борьбы с коррупцией предложил ужесточить наказание за взятку размером от одного миллиарда рублей до 25 лет колонии. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил глава организации Виталий Бородин.

Он отметил, что за последние годы в России было немало резонансных уголовных дел, связанных с огромными взятками. Бородин выразил мнение, что максимальное наказание в 15 лет колонии по статье «Получение взятки» недостаточно для тех, кто берет огромные суммы денег от одного миллиарда рублей.

Бородин предложил внести поправки в статьи «Посредничество во взяточничестве», «Дача взятки» и «Получение взятки». Он призвал лишать свободы на срок от 25 лет за взятку более одного миллиарда рублей, а также назначать денежный штраф в размере до пятисоткратной суммы взятки.

Ранее бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев получил 13 лет за мошенничество и растрату.