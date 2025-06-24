Находкинский Чикатило захотел на свободу. Чего требует убийца?

Вадима Кротова, известного как Находкинский Чикатило и приговоренного к пожизненному заключению, этапировали в СИЗО Владивостока. Он пытается доказать свою невиновность и выйти на свободу. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным источника канала, 58-летний преступник, который находится на принудительном наблюдении у психиатра, написал жалобу на следователей, задержавших его 26 лет назад. Кротов требует разобраться с материалами дела, потому что считает приговор необоснованным.

Находкинского Чикатило задержали в 1997 году. Правоохранители обнаружили в его квартире предметы со следами крови. Мужчина написал явку с повинной и рассказал, что убил и расчленил четверых молодых девушек. Преступления он совершал в своей квартире, а фрагменты тел прятал в лесополосе.

Следователи возбудили уголовное дело. Кротова обвинили по 13 статьям, среди которых убийство, растление несовершеннолетних и изготовление детской порнографии. Суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению в 1999 году. С 2001 года он отбывает наказание в колонии «Черный дельфин».

Ранее Головинский районный суд Москвы приговорил маньяка Владимира Миргорода ко второму пожизненному лишению свободы. По версии следствия, на территории Москвы и Московской области он убил 15 женщин и подростка.