Маньяк Миргород получил второе пожизненное

Прокуратура: маньяка Миргорода второй раз приговорили к пожизненному заключению

По данным ведомства, в 2012 году Миргород получил наказание в виде пожизненного заключения. В период с 2002 по 2004 год он убил на территории Москвы и Московской области 15 женщин и подростка. Возраст погибших — от 15 лет до 48 лет.

В 2024 году, во время изучения одного из уголовных дел прошлых лет, правоохранители получили заключение молекулярно-генетической экспертизы, которая установила совпадение генетического профиля с ДНК Миргорода.

Его этапировали из колонии в СИЗО Москвы. Следователи установили, что Миргород знакомился с жертвами, предлагая им услуги частного извоза или совместного досуга, после чего нападал на них в безлюдных местах.

Преступник совершал насильственные действия и душил жертв предметами их одежды. Одну из женщин сбросил в водоем, тела еще двух сжег после удушения.

Миргород рассказал, что жестоко избил и задушил 26-летнюю девушку возле поликлиники № 6 на Кольской улице в Москве.

Одной из потерпевших удалось выжить после нападения маньяка. Прохожие обнаружили ее в лесополосе с ножевыми ранениями. Женщина опознала Миргорода по фотографии и дала против него показания.