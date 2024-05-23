Мать жестоко убитой Веры Пехтелевой: компенсация ни с чем не соизмерима

Суд в Кемерове частично удовлетворил иск семьи Веры Пехтелевой, которую зверски убили в 2020 году. Мать погибшей Оксана в беседе с 360.ru сочла назначенную компенсацию надругательством.

По ее словам, хотя частично иск удовлетворили, суд на сторону пострадавшей стороны не встал.

«Наоборот омерзительном образом в очередной раз прошелся по нам катком», — отметила женщина.

Она подчеркнула, что компенсацию не могли не присудить. Но долго думали над тем, кто выступит ответчиком. В итоге решили, что представлять вторую сторону дела будет МВД России.

«Эта сумма ни с чем не соизмерима. <…> Это не удовлетворение нашего иска, это надругательство. Мы не знаем, что делать дальше», — сказала мать погибшей.

Изначально семья Веры требовала 7,5 миллиона рублей. Суд назначил родителям Пехтелевой 60 тысяч рублей, а дяде погибшей Владимиру — 100 тысяч. Именно он забирал тело девушки и единственный видел, как выглядела погибшая.