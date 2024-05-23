«Надругательство». Мать жестоко убитой Веры Пехтелевой — о назначенной судом компенсации
Мать жестоко убитой Веры Пехтелевой: компенсация ни с чем не соизмерима
Суд в Кемерове частично удовлетворил иск семьи Веры Пехтелевой, которую зверски убили в 2020 году. Мать погибшей Оксана в беседе с 360.ru сочла назначенную компенсацию надругательством.
По ее словам, хотя частично иск удовлетворили, суд на сторону пострадавшей стороны не встал.
«Наоборот омерзительном образом в очередной раз прошелся по нам катком», — отметила женщина.
Она подчеркнула, что компенсацию не могли не присудить. Но долго думали над тем, кто выступит ответчиком. В итоге решили, что представлять вторую сторону дела будет МВД России.
«Эта сумма ни с чем не соизмерима. <…> Это не удовлетворение нашего иска, это надругательство. Мы не знаем, что делать дальше», — сказала мать погибшей.
Изначально семья Веры требовала 7,5 миллиона рублей. Суд назначил родителям Пехтелевой 60 тысяч рублей, а дяде погибшей Владимиру — 100 тысяч. Именно он забирал тело девушки и единственный видел, как выглядела погибшая.
Вот он тогда еще сказал: «Я никогда в жизни вам не скажу, что видел».
Оксана Пехтелева
мать убитой
Она рассказала, как однажды родственница попала под поезд на машине и получила страшные травмы. По словам Оксаны, тело дочери было примерно в таком же виде.
«Это орудовал изувер», — подчеркнула женщина.
Владимир находился на каждом заседании. Он защищал интересы родителей Веры.
«И вот этому человеку, который на протяжении четырех лет не отпускал ситуацию, сунуть 100 тысяч — это кощунство», — добавила мать погибшей.
После гибели дочери отец Оксаны начал сильно болеть. Недавно мужчина скончался. После его смерти мать Оксаны тоже «начала сдавать».
Я осталась одна, у меня больше нет детей. Мамочка моя после потери отца очень сильно сдала. В перспективе на мою старость за мной некому даже поухаживать, кружку воды принести.
Оксана Пехтелева
Она уточнила, что заседание прошло накануне. Пока женщина не знает, будет ли оспаривать решение суда.
Веру Пехтелеву убили в 2020 году в Кемерове. По данным следствия, ее молодой человек Владислав Канюс более трех часов истязал девушку. От полученных травм студентка скончалась. При этом соседи и родственники жертвы неоднократно звонили в полицию. Однако патрульные не приехали.
Из-за этого правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» обвинили в халатности. Им назначили условные сроки.