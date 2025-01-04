Депутат Госдумы Виталий Милонов провел еще один новогодний рейд и помог задержать торговца наркотиками. Об этом парламентарий заявил в Telegram-канале.
«Представляем вам торговца смертью, который не только расклеивал объявления о своем наркомагазине, но и сам хранил и сбывал эту гадость», — рассказал Милонов.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит уголовное дело. Политик подчеркнул, что дал исчерпывающие показания против задержанного.
«Таких негодяев надо стирать с лица земли. Каждый из них виновен в смерти людей и трагедиях огромного количества семей», — сказал депутат Госдумы.
«Вход свободный, приходите!» Воробьев пригласил принять участие в праздничных мероприятиях
Пара из Сочи напала на таксиста за отказ везти ребенка без детского кресла
Слова Блинкена по Украине подтвердили цель СВО — Захарова
Экстренную эвакуацию провели в ТЦ «МЕГА Химки»
Петербуржец избил мать-блокадницу и подпал под уголовное дело
«Надо стирать их с лица земли». Милонов поймал наркоторговца
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте