«Надо стирать их с лица земли». Милонов поймал наркоторговца

Депутат Госдумы Виталий Милонов провел еще один новогодний рейд и помог задержать торговца наркотиками. Об этом парламентарий заявил в Telegram-канале .

«Представляем вам торговца смертью, который не только расклеивал объявления о своем наркомагазине, но и сам хранил и сбывал эту гадость», — рассказал Милонов.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит уголовное дело. Политик подчеркнул, что дал исчерпывающие показания против задержанного.

«Таких негодяев надо стирать с лица земли. Каждый из них виновен в смерти людей и трагедиях огромного количества семей», — сказал депутат Госдумы.