«Надо стирать их с лица земли». Милонов поймал наркоторговца

Милонов помог задержать наркоторговца в ходе новогоднего рейда

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов провел еще один новогодний рейд и помог задержать торговца наркотиками. Об этом парламентарий заявил в Telegram-канале.

«Представляем вам торговца смертью, который не только расклеивал объявления о своем наркомагазине, но и сам хранил и сбывал эту гадость», — рассказал Милонов.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Ему грозит уголовное дело. Политик подчеркнул, что дал исчерпывающие показания против задержанного.

«Таких негодяев надо стирать с лица земли. Каждый из них виновен в смерти людей и трагедиях огромного количества семей», — сказал депутат Госдумы.

депутат Госдумы Виталий Милонов
Фото: депутат Госдумы Виталий Милонов/Telegram

Он добавил, что на этом новогодние рейды не закончатся. Ранее парламентарий наведался в публичные дома и назвал сторонников легализации проституции «адвокатами дьявола».

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