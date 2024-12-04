Начался суд над участником СВО и его друзьями за массовую расправу в Карелии

Верховный суд Карелии начал слушание по делу об убийстве семи человек

Фото: РИА «Новости»

В Карелии начался суд над тремя подозреваемыми в убийстве семи человек, изнасилованиях и поджогах в селе Деревянном. Один из них вернулся из зоны боевых действий, сообщил «Коммерсант».

Неоднократно судимые местные жители Максим Бочкарев, Александр Дмитриев и их друг из Санкт-Петербурга Игорь Софонов отказались от суда присяжных. Верховный суд Карелии рассмотрит их дело в закрытом режиме. Правоохранители вменили им убийства, кражи, уничтожение имущества и насильственные действия сексуального характера.

Софонов в 2023 году, сидя в колонии, заключил контракт на службу в отряде «Шторм Z» и отправился в зону СВО. Из-за ранения мужчина вернулся на лечение, но запил. В ночь на 1 августа он приехал к друзьям в Деревянное. Пьяная компания устроила расправу. В первом доме они убили двух человек и подожгли, в другом — изнасиловали и убили женщину, в третьем убили еще трех человек и тоже развели огонь. После задержания выяснилось, что за несколько дней до резни мужчины расправились еще с одной местной жительницей, а ее тело закопали на ферме.

По информации «Коммерсанта», им грозит пожизненное заключение. Все трое изъявили желание стать штурмовиками.

Пожизненный срок обжаловал «златоустовский маньяк» Николай Мозгляков. Он убил двух школьниц.

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