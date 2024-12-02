«Златоустовский маньяк» обжаловал пожизненный срок

«Златоустовский маньяк» Николай Мозгляков, расправившийся с двумя школьницами в Челябинской области, обжаловал пожизненный приговор в Верховный суд России. Об этом сообщил ТАСС .

Дата рассмотрения апелляции на данный момент неизвестна.

«Жалоба Николая Мозглякова на пожизненный приговор поступила в суд. Точная дата рассмотрения документа пока не назначена», — заявили в суде.

Следствие установило, что 1 апреля 2008 года в Златоусте мужчина встретил трех школьниц. Угрожая оружием он увел жертв на окраину кладбища неподалеку, изнасиловал, а после забил ножом.

Одна из пострадавших выжила и дала показания в полиции. Школьница запомнила на руке насильника татуировку в виде паука и помогла силовикам составить фоторобот.

Мозгляков отбывает пожизненный срок в исправительной колонии «Полярная сова» в населенном пункте Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.