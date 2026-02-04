Началось заседание суда в отношении мужчины, бросившего ребенка на пол в Шереметьеве

Мужчине, бросившего ребенка на пол в Шереметьеве, вынесут приговор 4 февраля

Суд начал заседание по делу Владимира Витикова, который швырнул ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Подозреваемого доставили в инстанцию около 16:00, журналистов на заседание не пустили.

Сегодня Витикову должны вынести окончательный приговор.

Мужчина напал на ребенка вечером 23 июня в зале прилетов. Злоумышленников оказался гражданин Белоруссии Витиков, прилетевший в Москву из Каира. После случившегося ребенка доставили в тяжелом состоянии с переломом позвоночника и черепно-мозговой травмой.

На допросе Витиков признал вину и заявил, что состоит на учете в ПНД с диагнозом шизофрения.