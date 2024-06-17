Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали по подозрению в получении взятки

Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Иркутска.

«Свердловским районным судом Иркутска избрана мера пресечения начальнику Восточно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“», — указали в суде.

Его обвинили в получении взятки в крупном размере. По данным на сайте Восточно-Сибирской железной дороги, с марта 2021 года руководителем ВСЖД является Вадим Владимиров. Ранее он возглавлял Красноярскую железную дорогу.

В январе Восточно-Сибирская железная дорога опровергала появившуюся в социальных сетях информацию о задержании Владимирова по делу о взятке. Сейчас стало известно, что суд удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия. Обвиняемого отправили в следственный изолятор на два месяца — до 11 августа 2024 года.