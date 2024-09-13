Начальника тыла института МВД задержали при получении взятки в Красноярске

СК: начальника тыла института МВД в Красноярске заподозрили в коррупции

Следственный комитет Красноярского края возбудил уголовное дело и задержал начальника тыла института МВД по факту получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, сотрудник учебного заведения в августе получил от предпринимателя взятку в размере 512 тысяч рублей.

Деньги он взял за победу в конкурсном отборе на заключение контрактов на поставку горячего питания для института. Сумма взятки составила 10 процентов от стоимости контракта, добавили в пресс-службе.

Начальника тыла задержали 11 сентября во время передачи ему оставшейся части взятки в 359 тысяч рублей. По месту жительства и работы работника института МВД провели обыски.

«В ходе обыска по месту жительства начальника тыла института изъято два миллиона рублей наличными», — подчеркнули в СК.

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