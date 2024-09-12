Главного санитарного врача Татарстана заподозрили в мошенничестве с госконтрактами

В Татарстане задержали главного санитарного врача по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Татарстана Елену Сизову по подозрению в мошенничестве с государственными контрактами. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан», — сообщил источник агентства.

Издание «Татар-информ» сообщило, что задержание главврача может быть связано с государственными контрактами на поставку реагентов. Меру пресечения Сизовой должны избрать 13 сентября.

Ранее в СК сообщили о задержании генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова. Его подозревают в мошенничестве при организации поставок для нужд Минобороны. Следствие заявило, что предприниматель похитил более 20 миллионов рублей.