Начальника отдела полиции в Петербурге задержали за посредничество во взятке

В Санкт-Петербурге задержали начальника 43-го отдела полиции Петроградского района Мурада Канчиева за посредничество во взятке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным следствия, Канчиев предложил неизвестным помочь откупить их от уголовной ответственности по статье о взятке. За это он потребовал 17 миллионов рублей. В июне офицеру передали 10 миллионов, а 9 июля — еще один, но уже поддельный и под контролем сотрудников ФСБ.

Таким образом, полицейского задержали с поличным. Вину он не признал, просил у суда отправить его под домашний арест или запретить определенные действия, однако судья отправил его под стражу.

Накануне в Ленинградской области выявили полицейских, которые брали взятки у бизнесменов из одной из стран ближнего зарубежья, продававших контрафактные алкоголь и табак и незаконно нанимавших на работу соотечественников.