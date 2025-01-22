Начальника отдела банка отправили в СИЗО за кражу денег у клиента

Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка НБС Алексея Гостюхина, обвиняемого в краже в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Гостюхин с подельником похитили средства из банковской ячейки, на которую потерпевшая заключила договор аренды, и скрылись, но были задержаны в одном из столичных аэропортов.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сумма ущерба составила около 180 миллионов рублей, деньги злоумышленники выносили по частям, а последнюю партию перевели в криптовалюту.

Ранее бухгалтера одной из компаний в Нижнем Новгороде обвинили в присвоении 3,5 миллиона рублей через фиктивные договоры на выполнение работ.