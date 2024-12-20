Бухгалтера из Нижнего Новгорода обвинили в миллионной краже

В Нижнем Новгороде завершилось расследование уголовного дела о присвоении денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное МВД.

Следствие установило, что бухгалтер одного из нижегородских ООО на протяжении двух лет присваивала деньги двух организаций, используя свое служебное положение. У женщины были пароли клиент-банка, печати, электронно-цифровые подписи и специальные счета, которые использовались для работы с организациями по выполнению ремонтных и иных услуг.

Чтобы совершить хищение, 61-летняя обвиняемая составляла фиктивные договоры, счета и акты выполненных работ. Таким образом за период с 2021 по 2023 годы она украла три с половиной миллиона рублей, потратив их на личные нужды.

Женщине предъявили обвинение в совершении 17 преступлений. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Материалы уголовного дела направлены в Нижегородский районный суд.