Бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода задержали в Сочи
Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана задержали в Сочи. Об этом сообщил источник Shot. Официально информацию пока не подтверждали.
По данным собеседника Telegram-канала, Штокмана подозревают в получении взятки в период госслужбы. Задержание провели накануне, сегодня бывшего чиновника должны доставить в Нижний Новгород.
«В городской администрации проходят обыски. Именно во время работы в мэрии, по версии следствия, Штокман получил взятку», — добавил источник Shot.
Летом 2020 года Штокман стал советником главы Нижнего Новгорода, а через месяц получил пост замглавы администрации города. В то время он отвечал за развитие информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры.
Осенью 2022 года Штокман отправился в зону СВО, служил начальником психологической службы полка, позже вернулся на госслужбу.
В конце августа он покинул пост первого замглавы администрации Нижнего Новгорода.