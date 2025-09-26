Бывшего замглавы администрации Нижнего Новгорода задержали в Сочи

Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана задержали в Сочи. Об этом сообщил источник Shot . Официально информацию пока не подтверждали.

По данным собеседника Telegram-канала, Штокмана подозревают в получении взятки в период госслужбы. Задержание провели накануне, сегодня бывшего чиновника должны доставить в Нижний Новгород.

«В городской администрации проходят обыски. Именно во время работы в мэрии, по версии следствия, Штокман получил взятку», — добавил источник Shot.

Летом 2020 года Штокман стал советником главы Нижнего Новгорода, а через месяц получил пост замглавы администрации города. В то время он отвечал за развитие информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры.

Осенью 2022 года Штокман отправился в зону СВО, служил начальником психологической службы полка, позже вернулся на госслужбу.

В конце августа он покинул пост первого замглавы администрации Нижнего Новгорода.