На вытолкнувшего проводницу из поезда рецидивиста завели дело

На пассажира поезда Челябинск — Санкт-Петербург, который вытолкнул проводницу на железнодорожные пути, завели уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло на станции Поназырево. Сорокасемилетний мужчина, ранее судимый, попытался выйти из вагона во время короткой остановки. Получив отказ от проводницы, он вытолкнул ее из тамбура на пути. Женщина получила травмы средней степени тяжести.

После произошедшего мужчина угрожал начальнику поезда. Его задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. В отношении него уже составили административные протоколы, а также возбудили уголовные дела по статьям о причинении вреда здоровью и угрозе убийством.

Как уточнили в Северо-Западной транспортной прокуратуре, пострадавшую госпитализировали. В ведомстве подчеркнули, что действия мужчины квалифицировали как умышленное причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Ранее рецидивиста задержали в Кургане по подозрению в смертельном избиении мужчины.