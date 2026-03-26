Рецидивиста задержали в Кургане по подозрению в смертельном избиении мужчины
Правоохранители задержали в Кургане 29-летнего рецидивиста, подозреваемого в смертельном избиении местного жителя. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, в подъезде дома между малознакомыми мужчинами разгорелся конфликт. Фигурант ударил оппонента по голове. Пострадавший с травмой вернулся в свою квартиру, где позже скончался.
Подозреваемый пытался скрыться, но был пойман. Возбуждено уголовное дело.
