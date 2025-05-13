На востоке Москвы парень с катаной пытался затащить в подъезд восьмилетнюю девочку

В жилом дворе на востоке Москвы прохожие задержали и до приезда полиции удерживали 21-летнего парня, который гулял с восьмилетней девочкой и предлагал ей пойти в подъезд. Об этом 360.ru рассказали местный жители.

По словам очевидцев, молодого человека, прогуливающегося с маленькой девочкой, заметили накануне, 12 мая, в супермаркете на 13-й Парковой улице в районе Измайлово. Поведение парня покупателям, супружеской паре, показалось странным, и они решили проследить их путь после оплаты покупки в магазине.

«Поняв, что он водит девочку по дворам и не знает точно куда идти, муж решил подойти к нему и узнать, кем приходится ему девочка. Парень очень занервничал, сказал, что брат. Позвонить маме он отказался и начал уходить», — рассказала женщина.

Девочка поделилась с местной жительницей, что молодой человек — ее недавний знакомый, с которым они договорились прогуляться, но маме об этом она не сообщала. Парень также предлагал ребенку поболтать наедине в подъезде.

Тогда мужчина и неравнодушные прохожие решили задержать молодого человека и вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него нож и катану, а в его телефоне порно-файлы с хентай. Парня увезли в отделение полиции.

В пресс-службе МВД по Москве 360.ru сообщили, что информации о случившемся пока не поступало.

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