На Урале женщину закопали заживо из-за варки немытого картофеля

В Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины из-за варки немытого картофеля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, в апреле обвиняемый поссорился с малознакомой женщиной 1979 года рождения. Ему не понравилось, как она по его просьбе стала варить картофель.

Женщина разрезала немытую картошку пополам и так положила в кастрюлю. В ответ на его претензию еще и грубо ответила, поэтому он ударил ее рукой.

«Потеряв равновесие, женщина упала в открытый погреб, однако продолжила ругаться на мужчину. Тогда обвиняемый спустился в погреб и нанес потерпевшей несколько ударов кочергой, после чего, закрыв погреб, ушел спать», — уточнило ведомство.

Утром обвиняемый закопал женщину, которая была без сознания, на своем придомовом участке. В СК пояснили, что женщина погибла «вследствие механической асфиксии от вдыхания инородных масс (сходными с песком, грунтом, землей)».

По словам руководителя областного главка МВД Валерия Горелых, ранее мужчина был судим за нелегальный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. На свободу из колонии он вышел в марте 2023 года, сообщило РИА «Новости».

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