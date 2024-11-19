Пензенец угрожал знакомой убить ее ножом

В полицию Пензы обратилась 24-летняя девушка, которая рассказала, что знакомый угрожал ей убийством. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.

Она рассказала, что выпивала вместе со своим приятелем. Но светская беседа неожиданно перешла в конфликт. Мужчина схватил нож и стал угрожать знакомой убить ее.

Девушка вырвалась, выбежала из квартиры и обратилась в полицию. Подозреваемого сразу задержали, он во всем признался. Расследование уголовного дела продолжается.