Пензенец угрожал знакомой убить ее ножом
В полицию Пензы обратилась 24-летняя девушка, которая рассказала, что знакомый угрожал ей убийством. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД региона.
Она рассказала, что выпивала вместе со своим приятелем. Но светская беседа неожиданно перешла в конфликт. Мужчина схватил нож и стал угрожать знакомой убить ее.
Девушка вырвалась, выбежала из квартиры и обратилась в полицию. Подозреваемого сразу задержали, он во всем признался. Расследование уголовного дела продолжается.
Глава Воскресенска Алексей Малкин встретился с председателями жилых домов
Школа мозаики в Лобне стала призером всероссийского конкурса
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 19 ноября
Сын мигрантов в Петербурге ударил школьника ногой в лицо
Конкурс чтецов прошел в Лобне
Школа № 3 в Чехове отметила 85-летний юбилей
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте