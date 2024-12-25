На Урале задержали троих осужденных, сбежавших из исправительного центра

Троих мужчин, которые два дня назад сбежали из исправительного центра на Урале, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области задержали трех осужденных к принудительным работам, которые самовольно оставили участок, функционирующий как исправительный центр (УФИЦ), где они отбывали наказание», — заявили в ведомстве.

Сбежавших объявили в розыск. Двух человек задержали в Екатеринбурге, еще одного — в Нижнем Тагиле. Сопротивления при задержании ни один не оказал.

Осужденные сбежали из исправительного центра в Нижнем Тагиле вечером 23 декабря. По данным Telegram-канала Shot, двое из них попались на краже, а третьего осудили за уничтожение имущества.

Ранее 10 человек ушли в самоволку из воинской части в Новосибирской области. Они покинули населенный пункт за полчаса, выехав из рабочего поселка на такси.