На Урале вынесли приговор онкологу после смерти пациента

Врача-онколога из Карпинска признали виновным в смерти пациента. Об этом в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, в 2019 году местному жителю установили электрокардиостимулятор, чтобы предотвратить нарушения сердечного ритма и внезапную сердечную смерть. Информацию об этом внесли в его амбулаторную карту и выдали необходимую медицинскую документацию.

Спустя четыре года пациент пришел на прием к врачу-онкологу Ашиму Уулу Талантбеку, который наблюдал его с 2021 года. Мужчина не знал о том, что у местного жителя установлен кардиостимулятор, и неверно избрал для него метод диагностики заболевания пациента. Медицинский работник отправил его на магнитно-резонансную томографию, что привело к нарушению сердечного ритма и гибели пациента.

Свою вину врач не признал. По статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей ему назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок три года.

Ранее стало известно, что врач отделения онкологии в больнице Калуги скрыл от пациента обнаруженное злокачественное образование. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вредя здоровью из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.