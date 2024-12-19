На Урале сожитель зверски убил мать четверых детей

В Нижнем Тагиле сожитель зарезал мать на глазах у детей из-за телевизора

В Свердловской области в тагильском поселке Сокол соседи обнаружили тело 24-летней женщины, воспитывающей четверых детей. По подозрению в убийстве задержали ее сожителя, сообщил Kp.ru .

Молодую женщину зарезали на глазах у детей в ночь на 19 декабря. Обнаружившие ее тело соседи вызвали врачей и полицию. Под подозрение попал сожитель жертвы, который оказался отцом самого младшего из детей.

По данным издания, погибшая не работала, находилась в декрете и воспитывала двух сыновей и двух дочерей. С первым своим мужем она развелась и сошлась с 21-летним мужчиной.

Последнее ее сообщение в соцсетях было посвящено старшему сыну, которому исполнилось восемь лет. Три дня спустя ее жестоко убили.

По данным следствия, нетрезвый сожитель зарезал девушку из-за просьбы убавить громкость телевизора. Обвиняемый и раньше был не в ладах с законом, совершая имущественные преступления.

«За данные деяния он был осужден к лишению свободы», — заявил изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ее сожителя уже задержали, он признался в убийстве и стал сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Региональный СК сообщил, что следователи уже устанавливают обстоятельства произошедшего и собирают доказательства.

Ранее в Самарской области 15-летнего подростка обвинили в покушении на убийство.