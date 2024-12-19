Подростка обвинили в покушении на убийство в Самарской области

В Промышленный районный суд Самары направлено дело о покушении на убийство. Об этом сообщил портал sovainfo.ru со ссылкой на прокуратуру Самарской области.
По версии следствия, покушение произошло 25 июля в парке имени Гагарина. В этот вечер 15-летний подросток разговаривал с незнакомыми сверстницами. Внезапно он достал из рюкзака нож и нанес 14-летней собеседнице колото-резаные раны. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии, передает «Время Н».
Рейтинг ветстанций на основе отзывов посетителей составили в Подмосковье
Родители украинского пленного попросили оставить его в России
Пассажирский самолет «ИрАэро» повредили в аэропорту Благовещенска
Капитана танкера «Волганефть-212» арестовали на два месяца
Мастер-класс по гимнастике для «Активного долголетия» прошел в Химках
РЭО назвал лучших студентов в сфере экологии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте