Житель Нижнего Новгорода едва не зарезал самокатчика в ходе ссоры

Правоохранители Ленинского района Нижнего Новгорода завершили расследование уголовного дела против мужчины, который обвиняется в покушении на убийство самокатчика. Об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

Следователи установили, что вечером 23 июня текущего года на улице Ильменской 35-летний обвиняемый во время конфликта с 40-летним самокатчиком ударил его ножом в область грудной клетки. Потерпевшего оперативно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.