На Урале пенсионерка заложила одну квартиру и продала другую ради аферистов

По данным журналистов, сначала 59-летней жительнице Качканара поступил звонок в мессенджере якобы от ее начальницы. Пенсионерке сказали, что с ней хотят связаться сотрудники ФСБ.

Позже с этого же аккаунта ей позвонил лжесиловик, который сказал, что женщина стала жертвой мошенников: на нее оформили три кредита, один из которых — под залог имущества.

Чтобы спасти свои деньги, ей предложили самой взять кредит под залог квартиры. Женщине одобрили займ более чем на миллион рублей. После этого она получила еще несколько кредитов, а потом мошенники и вовсе убедили ее продать квартиру дочери.

Деньги, которые собрала пенсионерка, вместе с имеющимися 130 тысячами рублей с кредитной карты она перевела на «безопасный» счет, который ей продиктовали мошенники. Общая сумма ущерба составила три миллиона 415 тысяч рублей.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На удочку мошенников в этом году попала и певица Лариса Долина. Она рассказала, что аферисты выманили у нее деньги, вынудив продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы. В декабре Долина сообщила, что планирует встретить Новый год в этой квартире.