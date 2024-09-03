Долина обвинила покупательницу своей элитной квартиры в наивности

Певица Лариса Долина обвинила покупательницу своей московской квартиры Полину Лурье в наивности, неосмотрительности и постоянном давлении. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По словам источника канала, артистка недоумевает, почему Лурье не поинтересовалась у продавцов перед покупкой недвижимости о подозрительно низкой цене, а сейчас заставляет ее освободить жилище и отозвать исковое заявление.

Также собеседник Mash отметил, что Долина попросила суд признать сделку купли-продажи квартиры в Хамовниках недействительной, а также отобрать право собственности у Лурье и вернуть ей 123,3 миллиона рублей, которые она передала мошенникам.

В заявлении Долиной указано, что в апреле этого года неизвестные, представившись сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, обманом получили доступ к ее банковским картам, взяли кредит под залог квартиры. Аферисты убедили певицу в том, что все ее действия нацелены на борьбу с преступниками.

Ранее адвокат Андрей Некрасов предположил, что Долиной не удастся вернуть квартиру через суд в гражданском процессе. По его словам, успеха в этом вопросе можно добиться с помощью уголовного дела.