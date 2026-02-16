На Урале осудят четырех обвиняемых в обрушении дома в Нижнем Тагиле

Четверо жителей Свердловской области предстанут перед судом по обвинению в обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле, в результате которого погибли 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба СК .

Трое фигурантов — сотрудники коммерческой организации, которые занимались поставкой газа и обслуживания оборудования.

По данным следствия, с августа 2019 по август 2024 года обвиняемая — собственница квартиры на первом этаже дома на Сибирской улице, нарушила правила содержания газового оборудования.

«При проведении ремонтных работ женщина разместила на кухне газовый шланг внутри стены и подсоединила его к плите, тем самым сделав его недоступным для визуального контроля сотрудниками газообслуживающей организации», — уточнили в СК.

В результате — 1 августа 2024 года случилась утечка газа, прогремел взрыв.

Утром 16 февраля взрыв прогремел в частном жилом доме на Кубани. Предварительно, взорвался газ.