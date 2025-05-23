На Урале обокравший подругу на отдыхе мужчина пустился в бега

В Свердловской области мужчина обокрал свою сожительницу на отдыхе в Ревде, а потом скрылся от правосудия. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

В мае житель Дегтярска вместе с возлюбленной уехал на отдых в Ревду. Незадолго до этого женщина получила компенсационную выплату за ветхое жилье.

Мужчине, вероятно, не давало покоя наличие у подруги крупной суммы. Он похитил ее мобильный телефон и перевел себе на счет почти один миллион рублей. Когда женщина обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Возбудили уголовное дело по статье о краже. Позже мужчина вернул ей 100 тысяч рублей.

«На стадии предварительного расследования Дмитрий признавал вину, но в суде передумал и выдвинул версию о том, что дама сердца сама перевела деньги», — уточнили в пресс-службе судов.

Суд признал мужчину виновным в краже денег и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворил гражданский иск женщины.

Ее бывший возлюбленный в это время находился под подпиской о невыезде и скрылся от правосудия. Его объявили в розыск.

Ранее в ХМАО вор в противогазе украл в аптеке кассовый аппарат и мешок с презервативами, а также вытащил ноутбук с пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.