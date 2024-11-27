Уголовное дело за жестокое убийство щенка возбудили в Химках

Химкинская городская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными в отношении 30-летнего мужчины. Он хотел избавиться от своего щенка и изрезал беднягу ножом.

Случай нечеловеческой жестокости произошел 21 ноября в деревне Брехово. В лесополосе Школьного микрорайона молодой мужчина хотел избавиться от своего щенка и нанес ему многочисленные удары ножом. Визги бедняги услышал прохожий, который и спугнул живодера.

Раненого, но еще живого, щенка экстренно доставили в ветеринарную клинику. Реанимационные мероприятия не помогли, от полученных ран детеныш умер.

По информации СМИ в Химках организовали процессуальную проверку и установили личность хозяина собаки. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Вину мужчина признал в полном объеме.

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