На Урале хотят реабилитировать экс-директора школы, где «опускали» детей

В Екатеринбурге призвали реабилитировать бывшего директора специальной школы, где насиловали детей. Об этом сообщило издание Ura.ru .

С соответствующим ходатайством обратилась адвокат экс-главы учебного заведения. По ее словам, доказательств вины подзащитной нет, а срок давности привлечения к ответственности истек год назад, потому правозащитница просит о прекращении уголовного дела.

В апреле 2023 года стало известно, что воспитанников спецшколы в Екатеринбурге насиловали с разрешения преподавателя, мужчины около 70 лет. Молодые люди совершали в отношении других детей насильственные действия, называя это «товарищескими судами».

Педагог поощрял действия учеников. Ставил вопросы о том, чтобы «опустить» или «зачуханить» провинившихся, то есть совершить половой акт.

Директора спецшколы также отстранили от работы, ее обвинили по статье «Халатность» и назначили 11 месяцев исправительных работ. Но после рассмотрения материалов в кассационном суде приговор отменили, дело вернули следователям на повторное рассмотрение.