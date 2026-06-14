На Урале двух подростков обвинили в убийстве сверстницы

Следователи предъявили обвинение двум несовершеннолетним жителям Краснотурьинска в Свердловской области по делу об убийстве сверстницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России .

По данным следствия, вечером 12 июня двое юношей 2010 и 2011 годов рождения встретились со своей знакомой на территории гаражного массива. Между девушкой и одним из подростков произошел конфликт, после чего ей нанесли несколько ножевых ранений.

Пострадавшую обнаружили прохожие. Девушку доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти.

После случившегося подростки скрылись, но вскоре правоохранители их задержали. Сейчас обоим предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следствие ходатайствует об их аресте. Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства преступления, допрашивают свидетелей и назначают необходимые экспертизы.

Ранее в Башкирии 14-летнего подростка убили за пакет с продуктами. Подозреваемого уже задержали.