На Урале буйный мужчина ворвался в квартиру и получил пулю в глаз

В Свердловской области многодетный отец выстрелил в глаз ворвавшемуся в его дом мужчине. В квартире были проводы друга-призывника, из-за чего дверь не была заперта, сообщил региональный портал Е1.ru .

Незваным гостем оказался сын местной бизнесвумен. Он пришел с обрезом под курткой, начал скандалить, а потом применил слезоточивый газ и несколько раз ударил главу семейства. Тот практически вслепую выстрелил в его сторону из травматического пистолета. Мужчина утверждает, что действовал так из целей самообороны.

«Если бы не выстрелил, выстрелили бы в них из обреза, я бы двоих сыновей хоронила», — сказала его мама.

В результате буйный гость лишился глаза и получил инвалидность, в отношении второго фигуранта завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас глава семейства под домашним арестом, ему грозит до 11 лет колонии.

