Мизулина призвала разобраться в истории с пытками на мойке в Каменске-Уральском

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала разобраться в истории с жестокими пытками девушек на автомойке в Каменске-Уральском. Она высказалась в своем Telegram-канале .

В Сети опубликовали видео происходящего, Мизулина посмотрела ролики. На кадрах девочек заставляют полностью, раздеться, их поливают водой из шланга и постоянно избивают. Одна из пострадавших — несовершеннолетняя. При этом преступление квалифицировали как хулиганство.

«Не понимаю, как подобное насилие в принципе могли квалифицировать как хулиганство. У меня просто нет слов. Считаю, что проверка должна быть проведена в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые изначально вели следствие», — написала Мизулина.

По данным Ura.ru, силовики уже нагрянули на автомойку, где пытали девушек. Предварительно, мужчины похитили их из дома, где отмечали день рождения. Причиной издевательств мог стать отказ одной из жертв встречаться с зачинщиком случившегося.

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