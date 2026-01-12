На улицах Екатеринбурга задержали 82 ребенка. Что они совершили?

Десятки детей задержали в Екатеринбурге за новогодние праздники

С 3 по 9 января полицейские задержали в Екатеринбурге более 80 детей. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД.

В рейде принимали участие различные подразделения полиции, а также Росгвардия, дружинники и социальные службы.

Подавляющее большинство детей были местными. В 56 случаях дети находились на улице одни после 22:00, многие родители при этом их не искали. Еще часть несовершеннолетних задержали за правонарушения.

В общей сложности к административной ответственности привлекли около 60 родителей и законных представителей, из них 46 — за халатное исполнение обязанностей.

Перед Новым годом на Ямале задержали 17-летнего уроженца Бурятии, прибывшего в регион, чтобы продавать наркотики.